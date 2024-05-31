التاريخ يبتسم للنصر في مواجهة الهلال بنهائيات الديربي

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه الأنظار مساء اليوم الجمعة إلى ملعب الجوهرة المشعة لمتابعة المواجهة النارية والمرتقبة بين فريقي الهلال والنصر في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2023-2024.

وتصب نتائج المواجهات المباشرة تاريخياً بين الهلال والنصر في المباريات النهائية لصالح الفريق النصراوي على حساب الهلال، حيث سبق أن التقى الفريقان في 14 نهائيا، حقق قطب الرياض الأصفر خلالها الفوز في 8 مرات، مقابل 6 للزعيم الملكي.

ويعود أول نهائي أقيم بين الفريقين إلى عام 1975، في نهائي الدوري التصنيفي وانتهى حينها للعالمي بنتيجة (3-1)، فيما كان آخر نهائي جمع الفريقين في شهر أغسطس 2023، في نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، ووقتها فاز النصر (2-1)، وسجل للعالمي كريستيانو رونالدو الهدفين، وجاء هدف الهلال الوحيد عبر ميشيل ديلجادو.

موعد مباراة الهلال والنصر والقنوات الناقلة

تذاع المباراة المرتقبة، عبر قنوات "SSC" والتي خصصت تغطية خاصة للقاء الليلة، الذي سيقام على أرضية ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية " الجوهرة المشعة" بمدينة جدة.

وستنطلق التغطية اليوم الجمعة بدءًا من الساعة الثانية عشر ظهراً، من خلال عرض ملخصات لمشواري الفريقين في هذه البطولة، يعقبه في السابعة مساءً الاستديو التحليلي الخاص بالمباراة النهائية من داخل ملعب الجوهرة المشعة.