شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. شادى محمد يسجل هدفاً فى الظهور الأخير بقميص الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض شادى محمد، قائد الأهلى السابق، مباراته الأخيرة مع المارد الأحمر، فى مثل هذا اليوم 31 مايو 2009 حينما شارك فى مباراة سانتوس الأنجولى بالكونفدرالية وسجل هدفاً من ركلة جزاء فى اللقاء الذى خسره الأهلى وودع على إثره الكونفدرالية بعد تلقيه هزيمة قاسية أمام سانتوس الأنجولى بثلاثة أهداف وخروجه من البطولة بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد 14 ركلة للفريقين على ملعب اشكوكيروش فى دور الـ16 من المسابقة.



سجل للأهلى ركلات الترجيح كل من أحمد بلال والأنجولى جيلبرتو وأحمد فتحى، وشادى محمد، وأحمد حسن، وأهدر فلافيو فى آخر لمساته مع الفريق وأحمد علي. وتعادل الفريقان فى ركلات الترجيح بنتيجة 4-4 فلجأ الفريقان إلى ضربة وضربة.

وكان سانتوس أنهى الوقت الأصلى بثلاثية سجل فيها كل من بيبتشو الهدف الأول فى الدقيقة 27، وأضاف زميله ميلاكس الهدف الثانى فى الدقيقة 76، وأضاف فاو الهدف الثالث فى الدقيقة 89.

شادى محمد هو القائد الأبرز فى تاريخ الأهلى، وصعد منصات التتويج وحصل على بطولات كثيرة جدا مع جيل هو الأفضل فى تاريخ الأهلى.

شادى محمد عبد الفتاح، الشهير بشادى محمد، ولد فى 29 نوفمبر 1977، بدأ مشواره مع كرة القدم فى نادى الكروم كمدافع بالفريق، حتى استطاع أن يكون من أفضل لاعبى الفريق خلال فترة قليلة مع النادى، وذلك عندما كان فى عام 1997 حتى عام 1999.

ولعب شادى طوال فترته مع نادى الكروم 22 مباراة، قدم فيها مستوى متميز، جعل عيون النادى الأهلى تترقبه، ولفت أنظارهم بشدة خلال تلك الفترة، حتى تم التعاقد معه فى عام 1999، بعد ظهوره مع المنتخب الأولمبى.

ظهر شادى بمستوى جيد مع النادى الأهلى طوال فترته التى تواجد بها داخل أسوار القلعة الحمراء، وتولى شارة قيادة الفريق الكروى بالنادى الأهلى بداية من موسم 2005/2006

خلال مسيرته مع الأهلى حقق شادى محمد العديد من الألقاب والإنجازات، منها 5 بطولات دورى أبطال أفريقيا، 5 دورى عام، السوبر الأفريقى 3 مرات، السوبر المصرى 5 مرات، كأس مصر 7 مرات، برونزية كأس العالم عام 2006.

أنهى شادى محمد علاقته بالأهلى كلاعب عندما قرر الرحيل عن الفريق خلال موسم 2009/2010 بعدما غير الأهلى من خطته التى ربما كانت ستبعده عن المشاركة فى المباريات، لينهى مشوارا حافلا بالبطولات مع القلعة الحمراء، حيث لعب 192 مباراة، سجل خلالها 17 هدفا.

انتقل شادى محمد من الأهلى إلى الإسماعيلى ليقضى مع الدراويش موسمين، لعب خلالهما مع الفريق بجميع البطولات المحلية والأفريقية، ولعب 23 لقاء مع الدراويش، وسجل هدف فى مرة الأهلى وقت أن كان بصفوف الإسماعيلى.

بعدها انتقل شادى محمد إلى الاتحاد السكندرى، ثم فريق تليفونات بنى سويف، كى يكون مسك الختام لحياته كلاعب كرة قدم فى موسم 2011، وخاض مع الفريق موسما بالدورى، بعدها اعتزل الكرة المصرية، ليبدأ حياته كإعلامى فى قنوات متعددة على رأسها قناة الاهلى.

لعب شادى محمد مع المنتخب 27 مباراة، سجل خلالها هدفا واحدا، وأحرز مع المنتخب الوطنى بطولة أمم أفريقيا عام 2008 بغانا.