"رقم غائب منذ 6 سنوات".. قفاز بونو "عقدة" كريستيانو رونالدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يواجه الهلال نظيره النصر، في التاسعة مساء اليوم، على ملعب "الجوهرة" في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويعد هذا اللقاء هو الخامس بين الهلال والنصر، في الموسم الحالي، والتقى الثنائي في 4 مباريات وهم، نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية وفاز النصر بنتيجة 2-1، الدوري السعودي وانتهى بفوز الهلال بنتيجة 3-0، نصف نهائي كأس السوبر السعودي وانتهى بفوز الهلال بنتيجة 2-1، الدوري وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويدخل المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال، لقاء اليوم متفوقا على البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما أصبح "عقدته" ومنعه من زيارة شباكه طوال الموسم الحالي.

وكانت آخر مرة يهز فيها رونالدو شباك بونو، يوم 1 مارس 2018 في الدوري الإسباني، حينها سجل الدون هاتريك، وكان ضمن صفوف ريال مدريد، فيما كان بوبو حارسا لجيرونا.

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