الامارات | قمة لبنانية.. الرياضي يتحدى الحكمة في نهائي سوبر غرب آسيا لكرة السلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضرب فريق الرياضي اللبناني موعداً مع غريمه التقليدي ومواطنه فريق نادي الحكمة، في السابعة مساء يوم غدٍ السبت بتوقيت الإمارات، في المباراة النهائية على لقب دوري "سوبر-غرب" آسيا لكرة السلة، بتخطيهما عقبة الدور نصف النهائي بفوز الرياضي "غوروغان" الإيراني بنتيجة (97-81)، والانتصار المستحق الذي حققه الحكمة على حساب الكويت الكويتي بواقع (76-72)، في مباراتين أقيمتا اليوم الجمعة على صالة لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

وضمن طرفا نهائي النسخة الثانية من دوري "سوبر غرب - آسيا" أو ما يعرف بـ "وصل" في التأهل إلى نهائيات كأس آسيا التي تستضيفها دبي في الفترة من التاسع وحتى 15 يونيو المقبل.

وعرف الرياضي كيفية ضمان انتصاره بنيل لاعبيه الأفضلية بمراحل الشوط الأول وحسم نتائج ربعيه الأول والثاني بواقع (32-19 و29-18)، فيما فشل فريق غورغان الإيراني في العودة بالنتيجة رغم نيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الثالث والرابع بواقع (21-19 و23-17).

بدوره احتاج الحكمة لتخطي عقبة منافسه الكويت، إلى نيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربع الأول ومن ثم الربعين الثالث والرابع بواقع (21-17 و20-15 و21-19)، فيما اكتفى لاعبو الكويت بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثاني (21-14).