التشكيل الرسمي لقمة النصر والهلال في نهائي كأس ملك السعودية

أعلن المدرب لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، تشكيل فريقه، أمام الهلال اليوم الجمعة 31 مايو الجاري، في في نهائي كأس الملك السعودي.

ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيره النصر، ضمن منافسات دور نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء اليوم الجمعة الموافق الحادي والثلاثين من شهر مايو الجاري.

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وجاءت تشكيلة النصر حسب اختيارات المدرب البرتغالي كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

في الدفاع: سلطان الغنام ــ علي لاجامي ــ عبدالإله العمري ـ أليكس تيليس

وسط الملعب: عبدالله الخيبري ــ مارسيلو بروزوفيتش ــ أوتافيو مونتيرو

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو ــ ساديو ماني ــ أيمن يحيى

وعلى الجانب الأخر، أعلن المدرب البرتغالي، مدرب الهلال، تشكيلة فريقه الأساسية لمباراة النصر، والمقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة.

تشكيل الهلال ضد النصر:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: رينان لودي – كاليدو كوليبالي – علي آل البليهي – سعود عبد الحميد.

الوسط: سلمان الفرج – روبن نيفيز – سالم الدوسري.

في الهجوم: مالكوم – ألكسندر ميتروفيتش – ميشايل ديلجادو.