الامارات | «جوهرة عجمان» يغري 3 أندية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب عجمان والمنتخب الأولمبي عبدالله عبدالعزيز، عن تلقيه ثلاثة عروض من أندية في دوري المحترفين، مع قرب انتهاء ارتباطه مع «البرتقالي»، إذ يحق له التوقيع لأي نادٍ آخر في يناير المقبل.

وقال عبدالله عبدالعزيز لـ«الإمارات اليوم»: «وكيل أعمالي تلقى ثلاثة عروض رسمية، أحدها من فريق يُنافس على البطولات المحلية، ولكن حتى الآن لم أمنح أياً من تلك الأندية موافقة رسمية على مطالبها، بانتظار تحديد موقفي مع نادي عجمان من الاستمرار أو الرحيل».

وأضاف «الأولوية بالنسبة لي ستكون لعجمان، ولا يمكن أن أضعه في كفة مع نادٍ آخر مهما كانت المغريات، فقد نشأت في قطاع الناشئين بالنادي، وتدرجت في صفوفه حتى الفريق الأول واللعب للمنتخب الأولمبي، ولا يمكنني الرحيل عنه من تلقاء نفسي، ما لم يكن للإدارة رأي آخر، خصوصاً أن النادي أوصلني لهذه المكانة».

ورفض اللاعب إبداء المزيد من الإيضاحات بشأن ما إذا كان قد حدثت مفاوضات بينه وبين إدارة عجمان، مؤكداً أن «هناك أموراً كثيرة قد تتضح عقب انتهاء مشوار الفريق هذا الموسم في دوري المحترفين».

وتابع: «حصولي على فرصة اللعب مع الفريق الأول في كثير من المباريات هذا الموسم، يجعلني أرغب في البقاء بقلعة (البرتقالي)، فالأجواء داخل النادي تجعل أي لاعب سعيداً بالدفاع عن شعاره، ويرغب في البقاء، حتى لو كان المقابل المادي أقل من أندية أخرى».

وعن مشوار عجمان هذا الموسم، قال عبدالله عبدالعزيز: «عجمان تعرض لظروف صعبة في بداية الموسم بإصابة مجموعة كبيرة من القوام الرئيس، وتأثر الفريق بالغيابات، ما جعل نتائجه في الربع الأول من الدوري دون المستوى، لكن الأوضاع بدأت تتحسن مع عودة المصابين وتأقلم اللاعبين مع أفكار المدرب الروماني دانييل إيسايلا، الذي أعتبره من أفضل المدربين الذين مروا على تاريخ النادي، إذ يؤمن باللعب الجماعي، ويدعم اللاعبين الشبان، ويمنحهم الفرصة في المباريات متى سنحت الفرصة».

وأكمل: «مع بروز مجموعة كبيرة من اللاعبين الشبان هذا الموسم فإن عجمان قد ضمن مستقبلاً جيداً له، بعد أن أصبح للفريق صف ثانٍ سيُسهم بصورة كبيرة في تحقيق أهداف النادي في الموسم المقبل».