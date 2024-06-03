الامارات | أحمد فتوح خارج حسابات المنتخب المصري في تصفيات كأس العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الاثنين عن خروج أحمد فتوح مدافع الفريق ولاعب الزمالك، من معسكر المنتخب المصري استعدادا لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم، بسبب الإصابة.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد المصري عبر موقع فيسبوك أن فتوح خضع لفحوصات تحت إشراف طبيب المنتخب، محمد أبو العلا، وتبين إصابته في أربطة الكاحل، ليصبح غير قادر على اللحاق بمباراتي الفريق أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

وأضاف أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب، وشقيقه التوأم إبراهيم، مدير المنتخب، حرصا على الاطمئنان على فتوح بعد إصابته، حيث تمنوا له التوفيق في المرحلة المقبلة وأكدوا على كونه واحدا من أبرز ركائز الفريق.

ويواجه المنتخب المصري كل من بوركينا فاسو وغينيا بيساو يومي السادس و11 من يونيو الجاري في تصفيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا والمكسيك وكندا.

ويحتل المنتخب المصري المركز الأول في المجموعة برصيد ست نقاط، بفارق نقطتين عن بوركينا فاسو وغينيا بيساو على الترتيب، وبفارق خمس نقاط عن سيراليون وإثيوبيا، فيما يحتل منتخب جيبوتي المركز الآخير في الترتيب بدون رصيد من النقاط.