كريستيانو رونالدو يعلق على انضمام مبابي إلى ريال مدريد

وجه أسطورة البرتغال، كريستيانو رونالدو، نجم فريق النصر السعودي رسالة، إلى الفرنسي كيليان مبابي بعد انضمامه رسميًا إلى صفوف ريال مدريد، أمس الإثنين.
وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الاثنين، رسميًا، تعاقده مع الدولي الفرنسي كيليان مبابي، في صفقة انتقال حر، لمدة 5 سنوات.
وكان كيليان مبابي، قد أعلن رحيله عن فريق باريس سان جيرمان بشكل رسمي، من خلال فيديو منذ شهر على حساباته على مواقل التواصل الاجتماعي.
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وكتب كريستيانو رونالدو معلقًا على منشور مبابي،عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: “حان دوري لمشاهدتك، متحمس لرؤيتك تضيء البرنابيو”.
يذكر أن كريستيانو رونالدو قد رحل عن صفوف ريال مدريد في 2018، حيث انضم إلى يوفنتوس، ثم عاد إلى مانشستر يونايتد، ثم إلى الدوري السعودي للمحترفين عبر بوابة النصر.
ويتواجد مبابي حاليًا في معكسر منتخب بلاده فرنسا، ولا نية الآن لذهابه إلى إسبانيا لتقديمه في سانتياجو بيرنابيو.
ويمكن تقديم مبابي في سانتياجو برنابيو، بعد بطولة اليورو، ومن الممكن أن يكون يوم 15 أو 16 يوليو.