كريستيانو رونالدو يعلق على انضمام مبابي إلى ريال مدريد

وجه أسطورة البرتغال، كريستيانو رونالدو، نجم فريق النصر السعودي رسالة، إلى الفرنسي كيليان مبابي بعد انضمامه رسميًا إلى صفوف ريال مدريد، أمس الإثنين.

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الاثنين، رسميًا، تعاقده مع الدولي الفرنسي كيليان مبابي، في صفقة انتقال حر، لمدة 5 سنوات.