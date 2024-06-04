"حان وقتي الآن".. رونالدو يوجه هذه الرسالة لمبابي عقب انتقاله لريال مدريد (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

هنأ النجم البرتغالي السابق بريال مدريد والحالي بنادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، النجم الفرنسي كيليان مبابي على انتقاله للعملاق الإسباني.

وعلق رونالدو على منشور مبابي على انستجرام بخصوص انتقاله لريال مدريد، في وقت سابق من اليوم الإثنين، قائلاً:"حان وقتي الآن.. متحمس لرؤيتك تلمع في البرنابيو".

ريال مدريد كان قد أعلن اليوم إتمام إجراءات صفقة انتقال اللاعب صاحب الـ 25 عامًا لصفوفه بصورة رسمية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن مدة تعاقد ريال مدريد من نجم المنتخب الفرنسي ستكون 5 مواسم.

وكان مبابي قد انضم لصفوف باريس سان جيرمان في موسم 2017/2018 على سبيل الإعارة من موناكو قبل أن يتم شراء العقد بصورة رسمية.



اقرأ أيضًا:

"بصورة مع رونالدو".. أول تعليق من مبابي على انتقاله لريال مدريد

"بفيديو 224 ثانية".. ريال مدريد يُقدم مبابي باستعراض أجمل أهدافه