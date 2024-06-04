حقيقة عرض أفشة للبيع في الاهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة عرض النادي الاهلي لمحمد مجدي أفشة للبيع؛ وذلك بعد تصريحاته الأخيرة التي أثارت غضب عدد من لاعبي الفريق الأول.

وكان أفشة قد أدلى بتصريحات مع الإعلامي إبراهيم فايق ضد عدد من زملاءه بالفريق؛ وهو الأمر الذي أثار غضبهم، وجعل السويسري مارسيل كولر يقرر استبعاده من مران الفريق أمس.

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وقال شوبير في تصريحات إذاعية: ” كولر غاضب جدًا من تصريحات أفشة عن زملاءه بالفريق الأحمر، والمدرب السويسري متعجب من أن تكون علاقة اللاعبين بهذه الطريقة”.

وأضاف: “هناك كلام خرج عن عرض أفشة للبيع في الاهلي، ولكني اعتقد أن هذا الكلام غير صحيح، ولكن تصريحات أفشة أثارت غضب مسئولي النادي وزملاءه بالفريق”.

واختتم: “أفشة غاب عن مران النادي الاهلي أمس؛ وذلك بفرمان من السويسري مارسيل كولر، والذي فضل أن يتدرب اللاعب وحده”.

وكان أفشة قد شارك مع النادي الاهلي في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا النسخة الأخيرة بالفوز على الترجي التونسي بهدف دون رد في المباراة النهائية.