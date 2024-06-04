دي بروين يقترب من الهلال السعودي

أصبح كيفين دي بروين، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، قريبًا من الانتقال إلى الهلال السعودي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الصحفي الموثوق بن جاكوبز، أن نادي الهلال السعودي يملك الأولوية من بين أندية المملكة من أجل التعاقد مع كيفين دي بروين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشار إلى أن الهلال السعودي، هو الأوفر حظًا للحصول على خدمات نجم مانشستر سيتي، في الميركاتو الصيفي القادم، بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

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وكان كيفين دي بروين، قد تحدث عن عروض الدوري السعودي لضمه، في تصريحات خلال أحد اللقاءات الإعلامية، حيث قال: “في عمري يجب ان أكون منفتحًا على الفرص”.

وتابع: ” أنت تتحدث عن أموال مهولة في نهاية مسيرتي، يجب عليك أحيانا ان تفكر بذلك، لو ألعب في السعودية لسنتين؟، سأستطيع أن أتقاضى راتبًا لا يصدق”.