الامارات | حقيقة انتقال دي بروين إلى الدوري السعودي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فتح كيفن دي بروين الباب أمام إمكانية انتقاله للدوري السعودي بانتهاء تعاقده مع نادي مانشستر سيتي.

ويتبقى في تعاقد اللاعب البلجيكي مع ناديه الإنجليزي عام واحد فقط، مؤكداً أنه يناقش مستقبله ووجهته القادمة مع زوجته ميشيل.

ويميل اللاعب البالغ من العمر 32 عاما لقبول عرض مالي مغري في أواخر مسيرته الكروية.

وقال دي بروين لصحيفة "هيت ليتستي نيوز" البلجيكية "أدرس الأمر مع عائلتي، يتبقى عام في تعاقدي الحالي، لذا يجب أن أفكر فيما سيحدث".

وأشار "ابني الأكبر يبلغ 8 سنوات، ولا يعرف شيئاً سوى إنجلترا ويسألني إلى متى سألعب في السيتي، وفي وقت ما يجب أن أتعامل مع الأمر بطريقة معينة".

وتابع "لاعب في سني يجب أن يكون منفتحا على أي شيء، فالرواتب خيالية ومسيرتي أوشكت على النهاية، في بعض الأحيان يجب أن تفكر بهذه الطريقة".

واختتم كيفن دي بروين تصريحاته "إذا لعبت هناك لمدة موسمين، سيكون بإمكاني الحصول على مبلغ ضخم من المال".

وكان دي بروين انضم لصفوف مانشستر سيتي في صيف 2015 وتوج مع الفريق بـ 15 لقبا.