الامارات | مدرب الأردن عموتة يعتبر مواجهة طاجيكستان «حياة أو موت»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد المغربي الحسين عموتة مدرب الأردن عشية مواجهة طاجيكستان الخميس في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة السابعة ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2027 ومونديال 2026، أن المباراة تُعدّ «حياة أو موت» بالنسبة لكرة القدم الأردنية.

ويلتقي المنتخب الأردني مع ضيفه الطاجيكي على ستاد عمان الدولي قبل لقاء السعودية في 11 يونيو في الجولة الأخيرة.

وقال عموتة في المؤتمر الصحافي قبل المباراة «هي مباراة حياة أو موت. في الدور القادم يخوض كل منتخب 10 مباريات ومن المعيب عدم وجودنا في هذا الدور، نتمنى أن نكون تحت ضغط إيجابي وفي الموعد ونؤدي بالشكل المطلوب، مجموعة اللاعبين كلها حماس وتركيز ومسؤولية».

وأضاف عموتة «كل مباراة لها ظروفها وخصوصيتها ومباراة الغد لن تشبه لقاء الذهاب أو مواجهة المنتخبين في كأس آسيا الأخيرة، ومن المهم الحفاظ على التركيز وتقديم المجهود البدني من اللاعبين لمواصلة المشوار لتحقيق طموح التأهل للمونديال».

وطمأن عموتة جماهير الكرة الأردنية حول مشاركة النجم موسى التعمري (هدّاف المنتخب في التصفيات برصيد 5 أهداف)، مؤكداً مشاركته في المباراة بعد التعافي من الإصابة.

وأشار المدرب إلى أن التعمري سيكون ضمن التشكيلة الأساسية في مواجهة طاجيكستان ولن يكون هناك تغييرات جذرية أو مفاجآت في التشكيلة التي منحت الأردن مركز الوصيف لقطر في كأس آسيا.

وتحتل الأردن المركز الثاني بسبع نقاط، بفارق نقطتين عن طاجيكستان الثانية، وثلاثٍ عن السعودية الأولى.