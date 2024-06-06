حادث وسوء حظ".. من هو صاحب فكرة كأس الأمم الأوروبية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

أيام قليلة تفصلنا عن إنطلاق النسخة الـ17 من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" والتي تستضيف ألمانيا منافستها خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو المقبل.

وتشهد النسخة الـ17 مشاركة 24 منتخب مقسمة على 6 مجموعات كل مجموعة تضم أربع منتخبات من كبار العالم.

ويعتبر كلا من منتخب ألمانيا وإسبانيا هما الأكثر تتويجاً بلقب كأس الأمم الأوروبية بواقع 3 ألقاب.

طرح الفرنسي هنري ديلوناي فكرة بطولة أمم أوروبا في 1927 وتم إسناد مهمة تجميع الملفات والترتيب للبطولة التي أقيمت لأول مرة في عام 1960.

يعرض "الخليج 365" معلومات عن مؤسس بطولة أمم أوروبا:

هنري ديلوناي ولد في يونيو 1883، بدأ حياته كلاعب كرة قدم في نادي ذا ستار أوف ذا ليكس بباريس مسقط رأسه وبعد اعتزاله عمل حكم ساحة ولكنه ترك المهنة أيضًا بعد تعرضه لحادث في إحدى المباريات.

في سن الـ20 تم تعيينه سكرتيرًا للنادي ثم بعد 6 سنوات أصبح رئيساً للنادي في 1906 وقبلها تولى منصب الأمين العام للجنة الفيدرالية وهو في عمر الـ23.

بعد توليه رئاسة نادي ذا ستار تم ترقيته إلى منصب الأمين العام للجنة الفرنسية الدولية والتي تعرف حاليًا بمسمى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

خلال الفترة من 1924 حتى 1928 أنضم إلى فريق الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما شارك في فكرة إنشاء بطولة كأس العالم مع مواطنه جول ريميه.

وأصبح ديلوناي أول أمين عام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في يونيو 1954، ولكنه لم يشغل هذا المنصب طويلاً حيث توفي في 9 نوفمبر 1955 وشغل ابنه بيبر هذا المنصب بعد والده.

وكان ديلوناي يحلم بإقامة مسابقة أوروبية تجمع بين كبار المنتخبات في العشرينيات من القرن التاسع عشر، حيث بدأ بالفعل في إعدادًا ملف كامل للبطولة في1927، ولكنه توفي قبل رؤية هذا الحلم يتحقق.

وخلال مؤتمر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في ستوكهولم في يونيو 1958 قرر إيبي شوارتز أول رئيس لليويفا كتابة اسم ديلوناي على كأس البطولة، كما أعلن بيير بوشوني رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أنه سيقدم هذا الكأس بنفسه تقديراً إلى ديلوناي.