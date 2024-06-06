النرويج تهزم كوسوفو وديا بهاتريك هالاند

محمد اسماعيل - القاهرة - قاد النجم النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي منتخب بلاده للفوز على كوسوفو بنتيجة 3/صفر، في مباراة ودية اليوم الأربعاء.

وسجل هالاند الأهداف الثلاثة لمنتخب النرويج، حيث افتتح النتيجة بضربة رأس بعد مرور ربع ساعة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أضاف مهاجم الفريق الإنجليزي الهدفين الثاني والثالث بالدقيقتين 70 و75.

ورفع هالاند رصيده بهذا الهاتريك إلى 30 هدفا في 32 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده.

وسيخوض منتخب النرويج مباراة أخرى ضد الدنمارك يوم السبت المقبل، علما بأنه لن يشارك في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم يورو 2024 في ألمانيا.

ويستعد المنتخب النرويجي لانطلاقة مشواره في المجموعة الثانية بالمستوى الثالث لبطولة دوري أمم أوروبا التي ستنطلق في سبتمبر المقبل.

ويلعب منتخب النرويج في مجموعة تضم كازاخستان والنمسا وسلوفينيا.

ويغيب أيضا منتخب كوسوفو عن يورو 2024 وسيلعب في المجموعة الثانية بالمستوى الثالث لدوري أمم أوروبا التي تضم رومانيا وقبرص وليتوانيا.