مصر متصدرة وسيراليون تتقدم.. ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

انطلقت اليوم الأربعاء مباريات الجولة الثالثة، بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويلعب المنتخب المصري في المجموعة الأولى بالتصفيات، رفقة كلا من " بوركينا فاسو، جيبوتي، غينيا بيساو، سيراليون وإثيوبيا".

وفي إطار المجموعة الثالثة، تمكن منتخب سيراليون من تحقيق الفوز، على حساب منتخب جيبوتي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالتصفيات.

وبهذه النتيجة رفع منتخب سيراليون رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة الأولى.

وجاء ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات كالتالي

1- مصر.. 6 نقاط.. مباراتين.

2- بوركينا فاسو.. 4 نقاط.. مباراتين.

3- غينيا بيساو.. 4 نقاط.. مباراتين.

4- سيراليون.. 4 نقاط.. 3 مباريات.

5- إثيوبيا.. نقطة وحيدة.. مباراتين.

6- جيبوتي.. دون نقاط.. 3 مباريات.

ويستعد المنتخب المصري لملاقاة نظيره منتخب بوركينا فاسو غداً، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الثالثة بتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

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