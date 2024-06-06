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الامارات | منتخب الشباب يشارك في النسخة الثالثة لبطولة «غرب آسيا»

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 20 سنة في النسخة الثالثة لبطولة اتحاد غرب آسيا للشباب، التي تستضيفها مدينة الطائف في ، خلال الفترة من 25 يونيو الجاري إلى الخامس من يوليو المقبل. وتأتي مشاركة «أبيض الشباب» في البطولة، في إطار استعداداته للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للشباب المقررة في شهر سبتمبر المقبل.

وتضم بطولة غرب آسيا 12 منتخباً، هي: الإمارات، السعودية، العراق، البحرين، عُمان، اليمن، الكويت، سورية، لبنان، الأردن، فلسطين، إلى جانب منتخب ألبانيا «ضيف من خارج المنطقة».

وحدد الاتحاد السعودي لكرة القدم الملاعب المستضيفة لمنافسات البطولة التي ستقام على استاد مدينة الملك فهد ، وملعب نادي عكاظ، ومن المقرر سحب قرعة البطولة يوم 18 الجاري. ويسعى المنتخب إلى تحقيق الاستفادة القصوى من هذه البطولة، وذلك تحضيراً للاستحقاقات المهمة المقبلة، وعلى رأسها تصفيات النهائيات الآسيوية.

. البطولة تقام في مدينة الطائف بالسعودية بين 25 الجاري و5 يوليو المقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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