الامارات | نقطة تفصل فلسطين عن صناعة التاريخ في تصفيات المونديال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يكفي المنتخب الفلسطيني لكرة القدم نقطة واحدة من مواجهته مع لبنان، اليوم، في العاصمة القطرية الدوحة، ليبلغ الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه. وضمنت أستراليا التأهل والصدارة في المجموعة التاسعة، وفلسطين ثانية بسبع نقاط، بينما لبنان بنقطتين فقط في المركز الثالث، ونقطة لبنغلاديش في المركز الأخير. ويراهن مدرب منتخب فلسطين، التونسي مكرم دبوب، على أسماء بارزة في فلسطين لتحقيق التأهل اليوم، بينهم عدي الدباغ ومصعب البطاط، ووسام أبوعلي.

وبالنسبة لبقية المنتخبات العربية، تبحث السعودية عن ضمان تأهلها رسمياً، إذ تحلّ ضيفة على باكستان المتواضعة وهي في صدارة المجموعة السابعة (10 نقاط) بفارق ثلاث نقاط عن الأردن الباحث عن الابتعاد عن طاجيكستان (خمس نقاط) عندما يستقبلها في عمّان.

أما سورية في المجموعة الثانية فتستعد لمباراتين مهمتين مع كوريا الشمالية في لاوس، ثم اليابان في هيروشيما. وتملك سورية سبع نقاط بفارق أربع نقاط عن كوريا الشمالية الثالثة، فيما ضمنت اليابان التأهل.

ولايزال منتخب عُمان يبحث عن حسم التأهل، إذ يحتل وصافة المجموعة الرابعة بتسع نقاط، ويتقدم عليه قيرغيزستان بفارق المواجهات المباشرة فقط، بينما لاتزال لماليزيا (ست نقاط) فرصة ضئيلة. وفي المجموعة الأولى، باتت الكويت ممنوعة من الخطأ عندما تخوض مباراة حاسمة في ضيافة الهند، إذ بعد أن حسمت قطر التأهل، لازالت الوصافة حائرة بين الهند الثانية (أربع نقاط)، وأفغانستان (أربع نقاط) والكويت (ثلاث نقاط). وفي بقية المجموعات، ضمن منتخب الإمارات التأهل عن المجموعة الثامنة، وكذلك حسم بشكل كبير البحرين الوصافة، والأمر نفسه للعراق في المجموعة السادسة.

. منتخبات السعودية والأردن وسورية في مهمة حسم بطاقة الدور الثالث اليوم.