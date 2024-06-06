الامارات | سباق غناضة للشراعية.. 90 محملاً شراعياً تبحر نحو اللقب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلق اليوم الخميس، باب التسجيل في سباق غناضة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بعد غد السبت، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ضمن برنامج النادي للسباقات التراثية.

واعتمدت اللجنة المنظمة للسباق مشاركة المحامل التي تم تسجيلها، والتي وصل عددها إلى 90 محملاً شراعياً فئة 60 قدماً قبل غلق باب التسجيل، و يتوقع أن يرتفع العدد خلال اليوم الأخير للتسجيل، وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت عن فتح باب التسجيل للمشاركة في السباق الخميس الماضي.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان إن المحامل ستخوض التحدي لمسافة 25 ميلاً بحرياً بالانطلاق بالقرب من ميناء خليفة وحتى خط النهاية أمام مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كورنيش أبوظبي.

كما أكملت اللجنة عمليات التأكد من الجوانب الفنية الخاصة بالمحامل بما يتوافق مع التعديلات الفنية التي أدخلت عليها، وتم تطبيقها للمرة الأولى في سباق مهرجان دلما التاريخي، وأيضاً وقفت على تنفيذ خطط الترتيبات اللوجستية والإدارية الخاصة بالسباق.

من جهته، أشاد رئيس قسم الرياضات التراثية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية خليفة الرميثي بالإقبال الكبير على المشاركة في السباق بتأكيد 90 محملاً وجدها في سباق غناضة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً.

وأشار إلى التعاون الكبير من قبل الملاك والنواخذة في عمليات التسجيل للمشاركة، والتي تمت بسلاسة من خلال الالتزام بالتسجيل، والتأكيد على المشاركة في الفترة المحددة، وأيضاً التعاون في تجهيز المحامل وفق المواصفات الفنية الجديدة التي اعتمدت، وسجلت نجاحاً كبيراً خلال تطبيقها في سباق دلما التاريخي للمحامل فئة 60 قدماً، بعد أن منحت المحامل انسيابية أكبر خلال ذلك السباق.

وتوقع خليفة الرميثي أن يشهد سباق غناضة سرعات عالية ومنافسة قوية، وسط مشاركة محامل أبطال لها سجل مليئ بالإنجازات في السباقات الكبرى لهذه الفئة.