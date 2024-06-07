موعد مباراة الأهلي والاتحاد في نهائي دوري سوبر السلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف الصالة رقم 1 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي مساء اليوم الجمعة مباراة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي أمام نظيره فريق فريق الاتحاد السكندري في اولي مباريات نهائى دورى السوبر المصرى والذي يقام بنظام Best of 5 .

وتقام مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت مصر .

وتستحوذ قنوات «أون تايم سبورتس» على حقوق بث وإذاعة البطولة.



تعرف على المبارايات النهائية بين الأهلي والاتحاد ايام

- المواجهة الأولى اليوم الموافق 7-6-2024 (الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة).

- المباراة الثانية 9-6-2024 (الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة).

- المباراة الثالثة 11-6-2024 (الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة).

- المباراة الرابعة 13-6-2024 (الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة).

- المباراة الخامسة 14 -6-2024 (الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة).

ويدخل الأهلي لقاء اليوم تحت قيادة المدرب الإسباني أوجيستي بوش ساعيا لتحقيق الفوز في ضربة البداية ، وأكد المدرب على كامل ثقته بجميع عناصر الفريق.

وحرص المدرب الإسباني على عقد جلسة مع لاعبي الأهلي على هامش مران الفريق الأخير وطالبهم بالتركيز جيدًا في لقاء اليوم من أجل الفوز وإسعاد جماهير القلعة الحمراء الغاضبة من خسارة الفريق لبطولتين على التوالي وهما بطولتي الدوري الأفريقي وكأس مصر .

وعلى جانب آخر، يدخل فريق الاتحاد السكندري المباراة تحت قيادة مدربه أحمد عمر وسط أجواء حماسية بعد ان حصد لقب كأس مصر .

وخاض زعيم الثغر مرانه الأخير أمس في معسكره المغلق الذي عقده في القاهرة استعدادًا لمواجهة النادى الأهلى، وقاد عمر تدريبات مكثفة للفريق ، شملت تنفيذ عدة جمل فنية ، و ظهر عدد كبير من اللاعبين بمستوى جيد خلال التدريبات وظهر حماس ورغبة لدى اللاعبين في استعادة لقب الدوري وإسعاد جماهير الاتحاد بالجمع بين بطولتي الدوري والكأس هذا الموسم .

ومن جانبه، قرر محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندري توفير حافلات مجانية لنقل جماهير الثغر الي القاهرة بهدف دعم ومساندة الفريق امام الاهلي .

كما ان الاتحاد المصري لكرة السلة أعلن عن تواجد طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بنادي على طلب الفريقين قبل لقاء اليوم .