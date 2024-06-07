النصر يزيح الأهلي من المقدمة والريال الأول عالميا.. الأندية الأكثر متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن المركز الدولي للدراسات الرياضية "Cies"، عن قائمة الأندية الأكثر متابعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتصدر ريال مدريد قائمة الأندية الأكثر متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى العالم ب 411 مليون متابع.

وعلى المستوى العربي احتل النادي الأهلي المركز الثاني في قائمة أكثر الأندية العربية متابعة، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ب 51 مليون متابع، ويأتي في المركز الأول فريق النصر السعودي ب 54 مليون متابع، كأكثر الأندية العربية متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما جاء النادي الأهلي في المركز ال 18 عالمياً، فيما احتل فريق النصر السعودي المركز ال 15 على مستوى العالم.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتفوق فيها فريق عربي، على النادي الأهلي في قائمة أكثر الأندية متابعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأسهم كريستيانو رونالدو في إحداث تغييرات كبيرة على فريق النصر السعودي، من حيث عدد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والذي ارتفع منذ انضمامه إلى الفريق في يناير 2023.

وجاءت قائمة الأندية الأكثر متابعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى العالم كالتالي:

1- ريال مدريد.. 411 مليون متابع.

2- برشلونة.. 361 مليون متابع.

3- مانشستر يونايتد.. 216 مليون متابع.

4- باريس سان جيرمان.. 184 مليون متابع.

5- مانشستر سيتي.. 158 مليون متابع.

ويذكر أن ريال مدريد حقق أكبر زيادة من حيث عدد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي في العام الماضي بأكثر من 48 مليون متابع، ويليه إنتر ميامي الأمريكي بأكثر من 31 مليون متابع.

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