أحمد خيري : الفوز على برشلونة وبرونزية اليد هدية بسيطة لجماهير الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - قال أحمد خيري، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي إن الفوز على برشلونة الإسباني وحصد برونزية كأس العالم للأندية هدية للجماهير ‏التي دعمت الفريق ووثقت به، وساندته لتحقيق هذا الإنجاز.‏



وأوضح أن البطولة كانت صعبة للغاية، وشهدت مواجهات قوية وهامة، وأن الجهاز الفني لعب دورًا كبيرًا في تأهيل اللاعبين ‏لتجاوز الخسارة أمام ماجدبيرج الألماني وعودة الثقة قبل لقاء برشلونة.‏

وأشار خيري إلى أن الجيل الحالي استحق الحصول على ميدالية عالمية، بعد أن قدم مباريات كبيرة، وحقق نجاحات عديدة، وكان ‏ينقصه التواجد على منصات التتويج العالمية.

وقال عبد الرحمن فيصل، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأحمر ، إن الفريق استحق لقب برونزية العالم عن جدارة واستحقاق، عقب ‏الفوز على فريق برشلونة الإسباني في لقاء تحديد المركز الثالث ببطولة العالم للأندية «سوبر جلوب».

وأوضح أن الفريق استفاد من درس الخسارة أمام فريق ماجدبيرج الألماني، وقدم عرضًا قويًّا أمام برشلونة، وحقق الفوز بنتيجة وأداء ‏كان الدافع وراءه الإصرار على تحقيق إنجاز جديد، وإسعاد جماهير الأهلي.‏

وأشار إلى أن اللاعبين تعاهدوا منذ بداية البطولة على ترك بصمة قوية، وهو ما ظهر بشدة من خلال تسيد اللقاء، والإصرار على ‏الفوز، رغم محاولات برشلونة العودة إلى اللقاء.‏