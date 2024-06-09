النصر مهتم بالتعاقد مع الحارس إيميليانو مارتينيز

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت إدارة نادي النصر السعودي تحركاتها من أجل التعاقد مع إيميليانو مارتينيز حارس فريق أستون فيلا ضمن خطة إدارة العالمي لدعم صفوفها خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت تقارير صحفية أوروبية صدارة اليوم أن نادي النصر مهتم بالتعاقد مع الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، وذلك لتعويض الحارس أوسبينا الذي رحل عن الفريق بالميركاتو الجاري.

وتضع إدارة النصر أعينها على أكثر من حارس من بينهم أليسون بيكر حارس ليفربول السابق، وأوبلاك حارس أتلتيكو مدريد، كما أشارت تقارير أخرى للاهتمام بالحارس دافيد دي خيا.

الأهلي السعودي مهتم بضم أوسيمين في الميركاتو الصيفي

وضعت إدارة نادي الأهلي السعودي أنظارها على النجم النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب نابولي الإيطالي للتعاقد معه ضمن خطة دعم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وذكر الصحفي الإيطالي الشهير جيانلويجي لونغاري أن الأهلي السعودي مهتم وبقوه بضم أوسيمين وأنه حتى الآن لم يقدم الراقي أي عرض رسمي للاعب للحصول على خدماته.

وشدد لونغاري أن رغبة المهاجم أوسيمين الأولى هي الاستمرار في أوروبا، إلا أن العروض القوية والمغرية من دوري روشن قد تتسبب في تغيير وجهة اللاعب.

ويعد تواجد النجوم الكبار في الدوري السعودي وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو ونيمار وبنزيما وكانتي ومحرز وفيرمينو من العوامل التي قد تساعد في اقتناع اللاعبين بفكرة خوض التجربة في دوري روشن.