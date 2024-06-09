موعد مباراة الأهلي والإتحاد السكندري في نهائي دوري السلة.. والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد إلى مجمع الصلات المغطاة بإستاد القاهرة الدولي لمتابعة المواجهة النارية والمرتقبة بين فريقي الأهلي والإتحاد السكندري في ثاني مواجهات نهائي بطولة دوري سوبر السلة لموسم 2023-2024.

يدخل فريق الإتحاد المباراة بروح عالية بعدما حقق الفوز في المباراة الأولى بنتيجة 71-69.

ةيسعى فريق الاتحاد لتحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي والإقتراب بقوة من حصد لقب البطولة، بينما يامل الأهلي في تعديل النتيجة والفوز بالمباراة الثانية.

ويسعى الهلي بقيادة مدربه الإسباني أوجستي بوش لحصد بطولة الدوري للموسم الثالث على التوالي وتعويض إخفاقه خلال الموسم الحالي في الفوز بلقب كأس مصر ثم الخروج من الدور ربع النهائي لبطولة أفريقيا لكرة السلة “بال”.

موعد مباراة الأهلي والإتحاد السكندري والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي والإتحاد السكندري في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيتي مصر ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في التاسعة مساً بتوقيت مدينة أبوظبي.

وتنقل مباراة الأهلي والإتحاد السكندري في نهائي دوري السلة بشكل حصري عبر قنوات أون تايم سبورتس.