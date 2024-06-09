شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: عبد الستار صبري أفضل من كريستيانو رونالدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سمير كمونة نجم منتخب مصر السابق، إن مباراة غينيا بيساو صعبة للغاية على منتخب مصر باعتبار أنها خارج ملعبنا، موضحاً أن المنتخب الغيني منتعش وأصبح يمتلك 5 نقاط ومنافس حقيقي فى المجموعة

وأضاف سمير كمونة، فى تصريحات ببرنامج الكلام المظبوط مع حتحوت، أن الفوز على منتخب غينيا بيساو وحصد الثلاث نقاط يجعلنا نصل بنسبة 90% لكأس العالم.

وأشار سمير كمونة إلى أنه قام بتدريب لاعبين كبار، والآن فى ناشئى الأهلي، وعلى سبيل المثال محمود حسن تريزيجيه ورامي ربيعة وغيرهم من اللاعبين. وأضاف سمير كمونة نجم منتخب مصر السابق، أن عبد الستار صبري أمهر وأفضل من كريستيانو رونالدو، موضحا أن عبد الستار واحد من أفضل وأمهر اللاعبين على مدار تاريخ الكرة المصرية، وهناك ربط بينه وبين الدون، وسبق وتحدث كريستيانو عن عبد الستار صبري بشكل متميز وأشاد بقدراته الفنية. وكشف كمونة أن كريستيانو أفضل فى إحراز الأهداف وداخل منطقة الجزاء، في حين أن عبد الستار كان أفضل مهارياً فى بعض الأوقات.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم برصيد 9 نقاط، وكان المنتخب الوطني تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل، قبل الفوز على بوركينا فاسو باستاد القاهرة.

بينما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثانى فى المجموعة برصيد 5 نقاط، حيث حقق منتخب غينيا بيساو الفوز في الجولة الثانية للتصفيات الإفريقية على حساب جيبوتي بنتيجة 1-0 خارج الأرض بينما تعادل في الجولة الأولى مع بوركينا فاسو خارج الأرض أيضًا بهدف لكليهما وتعادل فى الجولة الثالثة على أرضه مع اثيوبيا سلبيا.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.