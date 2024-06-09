"لم تعرضها كاميرا المباراة".. رونالدو نائم في مباراة البرتغال وكرواتيا (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أثار مهاجم نادي النصر، كريستيانو رونالدو، الجدل بلقطة في مباراة منتخب البرتغال وكرواتيا التي أقيمت أمس السبت.

وتداولت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لكريستيانو رونالدو وهو يجلس نائما على مقاعد البدلاء بجانب مدافع البرتغال بيبي.

وتعرض منتخب البرتغال للخسارة بنتيجة 2-1 على يد كرواتيا، في اللقاء الودي استعدادا لبطولة يورو 2024.

ويقع منتخب البرتغال في المجموعة السادسة ببطولة كأس أمم أوروبا 2024 بجانب كل من، تركيا وجورجيا والتشيك.

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