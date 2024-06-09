الامارات | كلوب وليفاندوفسكي يشاركان في توديع ماركو رويس بعد رحيله عن دورتموند

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهر يورجن كلوب وروبرت ليفاندوفسكي في مقطع فيديو لعدد من اللاعبين والمدربين الحاليين والسابقين بنادي بوروسيا دورتموند، لتوديع ماركو رويس الذي سيغادر الفريق بعد 12 عاما.

وقال إيدين ترزيتش مدرب دورتموند الألماني في مقطع فيديو عبر الحساب الرسمي للنادي على منصة إكس (تويتر سابقا) «الالتزام بالاحترافية على مدار 12 في دورتموند هو أمر يكاد يكون فريدا من نوعه في هذه الأيام».

وأضاف ترزيتش «لقد عاش رويس معنا بعضا من اللحظات المؤلمة، وأيضا لحظات أخرى لا تنسى».

من جانبه، قال كلوب، الذي عمل مدربا لدورتموند خلال الفترة بين عامي 2008 و2015 «لقد كانت مسيرة رويس مذهلة، و فخور بالعمل معه بضع سنوات».

وأشار ليفاندوفسكي الذي ارتدى قميص دورتموند بين عامي 2010 و2014 «شكرا رويس على تفانيك وشغفك الكبير، سأبقى معجبا بك، وأتمنى لك التوفيق يا أسطورة».

وقال جادون سانشو «أنا أحبك»، كما ظهر في مقطع الفيديو لاعبون آخرون مثل شينجي كاجاوا ومانويل أكانجي وكيفن جروسكروتز.

وقال سانشو لرويس الذي يستعد للانتقال إلى أحد أندية الدوري الأمريكي «هذا ليس وداعا، بل أراك لاحقا».