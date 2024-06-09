قطار تونس يتعطل أمام نامبيبا في تصفيات المونديال

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل السلبي مباراة تونس ونامبيبا دون أهداف التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وشهدت المباراة مشاركة حمزة المثلوثي لاعب الزمالك أساسيا مع منتخب تونس حتى نهاية اللقاء الذي أنتهى بالتعادل السلبي بينهما.

وأقيمت المباراة في جنوب أفريقيا بسبب صعوبة إقامته في نامبيبا، التي أنتهت بالتعادل ليتقاسم المنتخبين النقاط بينهما ويحصل كل منهما على نقطة واحدة.

وكان منتخب تونس خاض المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: بشير بن سعيد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – ياسين مرياح – منتصر الطالبي – علي العابدي

خط الوسط: إلياس سخيري – غيلان الشعلالي – إلياس عاشوري

في خط الهجوم: إلياس سعد – حمزة رفيعة – هيثم الجويني

ترتيب مجموعة تونس بعد التعادل مع نامبيبا

رفع منتخب تونس رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة بعد تحقيقه الانتصار في أول 3 مباريات، وتعادله في مباراة، بينهما رفع نامبيبا رصيده إلى 8 نقاط حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في إثنين آخرين دون تلقي خسارة.