ترتيب مجموعة مصر بعد تعادل جيبوتي وإثيوبيا بالتصفيات

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مباراة جيبوتي وإثيوبيا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب بن محمد العبدي ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

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ويواصل منتخب مصر احتلاله صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات برصيد 9 نقاط، وبعد مباراة اليوم رفع المنتخب الإثيوبي رصيده إلى 3 نقاط في المركز الخامس ، فيما يتذيل جيبوتي الترتيب برصيد نقطة.

واليكم ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم:

1- منتخب مصر : 9 نقاط .

2- غينيا بيساو : 5 نقاط .

3- بوركينا فاسو : 4 نقاط .

4- سيراليون : 4 نقاط.

5- إثيوبيا : 3 نقاط.

6- جيبوتي : نقطة واحدة .

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره غينيا بيساو غدًا الإثنين على ملعب 24 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات المونديال.