6 صفقات أخرجت الاتحاد من الموسم خالي الوفاض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم يكن أكثر المتشائمين من موسم الاتحاد الحالي يتوقع أن يكون بذلك الظلام الكالح، حيث حقق المركز الخامس في دوري روشن، وسجل خروجا مهينا من كأس العالم للأندية وخسائر متتالية أمام الهلال في كأس السوبر والملك، وفقد فرصة التأهل إلى دوري أبطال آسيا القادم والخسارة في الجولة الختامية 4-2 أمام النصر.

العميد دخل الموسم حاملا اللقب وخرج منه بصفر كبير، حملت خلاله جماهير النادي عددا من اللاعبين المسؤولية، الذين انضموا للفريق خلال الفترة الصيفية أو الشتوية ولم يقدموا ما يشفع لهم على الرغم من نجوميتهم وعلى رأسهم الحاصل على الكرة الذهبية النجم الفرنسي كريم بنزيما.

مكة تستعرض أبرز اللاعبين الذين لم يقدموا ما يشفع لهم أمام الجمهور الاتحادي.

كريم بنزيما

على الرغم من الصخب الكبير الذي صاحب صفقة انتقال كريم بنزيما من ريال مدريد الإسباني إلى نادي الاتحاد، حيث توقع الجميع أن النجم الفرنسي سيكون هو المنافس الأول للبرتغالي كريستيانو رونالدو في دوري روشن السعودي، سواء على الألقاب الجماعية أو الفردية، حدث عكس ذلك بظهوره بمستوى باهت، إضافة إلى غيابه في كثير من المباريات بسبب الإصابات التي طاردته طوال الموسم.

شارك بنزيما في 21 مباراة فقط طوال الموسم في دوري روشن السعودي، وساهم في تسجيل 16 هدفا، بعدما سجل بنفسه 9 أهداف وصنع 7 آخرين لزملائه بالفريق.

صالح العمري

انضم صالح العمري إلى الاتحاد قادما من أبها في صيف 2024، ولكن النجم الذي جاء من الجنوب لم يكن على قدر التوقعات!

العمري لعب مع الاتحاد في دوري روشن 29 مباراة، سجل 3 أهداف وصنع هدفين فقط، وهي الأرقام التي لا تليق بجناح في فريق مثل العميد.

عبدالله المعيوف

وصل المعيوف إلى الاتحاد بالفعل مع بداية الموسم الحالي، وبعد أن قرر جاياردو إبعاد جروهي في شتاء 2024، تم الاعتماد بصفة أساسية على المعيوف الذي ظهر بمستوى باهت للغاية.

ولعب المعيوف 14 مباراة في دوري روشن السعودي، واستقبلت شباكه 26 هدفا.

فابينيو

ضمن الصفقات القوية التي أبرمها نادي الاتحاد في صيف 2023، كان التعاقد مع النجم البرازيلي فابينيو لاعب وسط ليفربول الإنجليزي، الذي صال وجال بالقميص الأحمر، ووقتها توقع الجميع بأن النمور امتلكوا خط وسط لن يقهر في ظل وجوده بجوار الفرنسي نجولو كانتي.

ولكن الإصابات التي تسببت في الغياب المتكرر للاعب الوسط البرازيلي دمرت أحلام جماهير العميد، وفقد الفريق فابينيو في فترات مهمة من الموسم الحالي.

جوتا

احتفلت جماهير الاتحاد كثيرا حينما نجح فريقها في خطف النجم البرتغالي جوتا من أيدي توتنهام الإنجليزي، خلال صيف 2023.

ولكن اصطدم جوتا باباستبعاده من قائمة النمور، ووضعه على قائمة الانتظار، ليظل النصف الأول من الموسم خارج الصورة.

فواز الصقور

بعد أن رحل سعود عبدالحميد عن الاتحاد، اعتمد النمور على مهند شنقيطي ومدالله العليان في هذا المركز، ولكن حينما هاجمتهما الإصابات، اضطر العميد للتعاقد مع فواز الصقور ظهير نادي الشباب.

ولم يقدم الصقور المستوى المأمول، ليظهر بشكل مغاير عما كان عليه في نادي الشباب، لتزداد المطالبات بضرورة رحيله.