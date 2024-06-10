"رونالدو يبحث عن الصدارة".. أكبر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في تاريخ اليورو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم، انطلاق بطولة أمم أوروبا 2024، في نسختها رقم 17، والمقرر إقامتها في ألمانيا.

وتنطلق بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، يوم 14 يونيو الجاري، وتستمر حتى يوم 14 يوليو المقبل.

وتشهد بطولة أمم أوروبا العديد من الأرقام، التي يمكن تحطيمها في النسخة الحالية، ومن أبرزها رقم اللاعب النمساوي إيفيكا فاستيك الذي يعد أكبر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في تاريخ اليورو بعمر 38 عاماً 257 يوماً، والذي ينتظر أن يتخطاه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في حال إحرازه أي هدف في النسخة الحالية من البطولة، حيث يشارك رونالدو في البطولة، وهو يبلغ من العمر حالياً 39 عاماً و121 يوماً.

وجاءت قائمة أكبر اللاعبين سناً تسجيلاً للأهداف في أمم أوروبا كالتالي:

1- النمساوي إيفيكا فاستيك.. 38 عاماً و257 يوماً.. هدف في مرمى بولندا، يورو 2008.

2- المقدوني جوران بانديف.. 37 عاماً و321 يوماً.. في مرمى النمسا، يورو 2021.

3- المجري زولتان جيرا.. 37 عاماً و61 يوماً.. في مرمى البرتغال، يورو 2016.

4- الإيرلندي جاريث ماكولي.. 36 عاماً و194 يوماً.. في مرمى أوكرانيا، يورو 2016.

5- البرتغالي كريستيانو رونالدو.. 36 عاماً و 138 يوماً.. في مرمى فرنسا، يورو 2020، الذي أقيمت في 2021.

6- الكرواتي لوكا مودريتش.. 35 عاماً و286 يوماً.. في مرمى اسكتلندا، يورو 2020.

7- الأوكراني أندريه شيفشينكو.. 35 عاماً و256 يوماً.. في مرمى السويد، يورو 2012.

8- اليوناني جيورجوس كاراجونيس.. 35 عاماً و102 يوماً.. في مرمى روسيا، يورو 2012.

9- التشيكي يان كولر.. 35 عاماً و77 يوماً.. في مرمى تركيا، يورو 2012.

10-الإيطالي كريستيان بانوتشي.. 35 سنة و32 يوماً.. في مرمى رومانيا، يورو 2008.

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