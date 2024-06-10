ياسر رشاد - القاهرة - تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة أمم أوروبا "يورو"، وذلك قبل انطلاق النسخة رقم 17 يوم الجمعة المقبلة في ألمانيا.

وسجل رونالدو 14 هدفاً في 25 مباراة خلال خمس نسخ مختلفة من البطولة متفوقاً على النجم الفرنسي السابق ميشيل بلاتيني الذي سجل 9 أهداف في 5 مباريات بنسخة واحدة من البطولة عام 1984 ليكون أكثر من سجل أهدافاً في نسخة واحدة بتاريخ أمم أوروبا.

أقرب اللاعبين الحاليين تهديداً لرقم رونالدو هو الفرنسي أنطوان جريزمان الذي سجل 7 أهداف في 11 مباراة خلال مشاركتين باليورو عامي 2016 و2020، وذلك بالتساوي مع النجم الإنجليزي الدولي السابق ألان شيرير الذي سجل 7 أهداف في 9 مباريات مع إنجلترا بنسخ 1992 و1996 و2000.

ويأتي بعد ذلك ثمانية لاعبين سجل كل منهم 6 أهداف في اليورو، ويمتلك منهم اثنان فرصة زيادة رصيدهم التهديفي وهما روميلو لوكاكو مع المنتخب البلجيكي وألفارو موراتا مع إسبانيا.

وبالنسبة للاعبين السابقين الذين سجلوا 6 أهداف في اليورو فهم روود فان نستروي وباتريك كلويفرت مع المنتخب الهولندي وواين روني مع إنجلترا وتيري هنري مع فرنسا وزلاتان إبراهيموفيتش مع السويد ونونو غوميز مع البرتغال.