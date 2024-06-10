القادسية يعلن التعاقد مع حارس منتخب بلجيكا

أعلن نادي القادسية السعودي، اليوم الإثنين، التعاقد مع كوين كاستيلس في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة قادمًا من فريق فولفسبورج الألماني.

وكان قد انتهى عقد كاستيلس مع فريق فولفسبورج الألماني، وانتقل إلى القادسية في صفقة انتقال حر.

وأشار نادي القادسية أن عقد الحارس البالغ من العمر 31 عامًا يمتد حتى 2027 رفقة الفريق السعودي.

وكان قد صعد نادي القادسية إلى دوري المحترفين السعودي للموسم القادم، بعد صدارة الدرجة الأولى برصيد 73 نقطة.

أقرأ أيضًا.. خبير تحكيمي يكشف أحقية احتساب ركلة جزاء لـ منتخب مصر أمام غينيا بيساو

وتواجد الحارس كاستيلس إلى قائمة بلجيكا التي تستعد لخوض بطولة يورو 2024 التي ستقام في ألمانيا.

وتنطلق بطولة الأمم الأوروبية في 14 يونيو الجاري وتنتهي 14 يوليو القادم.

ويلعب منتخب بلجيكا في المجموعة الخامسة رفقة كل من سلوفاكيا ورومانيا وأوكرانيا.