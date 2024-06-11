سيف زاهر يكشف ما دار بين حسام حسن ومحمد صلاح أثناء التغيير أمام غينيا بيساو

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القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى سيف زاهر كواليس ما دار بين حسام حسن مدرب منتخب مصر ومحمد صلاح أثناء الدقائق الأخيرة أمام غينيا بيساو، أثناء إجرائه التغيير فى المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

وقال سيف زاهر، خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "حسام حسن كان هينزل مصطفى فتحى بعد الضربة التى تعرض لها محمد صلاح، فقام حسام حسن بسؤال محمد صلاح إن كانت ركبته سليمة أو مش قادر يكمل فرد محمد صلاح أنه سليم وقادر على الاستمرار لذلك أوقف حسام حسن التغيير وطلب من مصطفى فتحى العودة للدكة".

وأضاف سيف زاهر: "كل القصص اللى الناس بتقولها مش صحيحة، والكلام ده ما فيهوش اجتهاد أنا تواصلت مع أحد أفراد الجهاز الفنى وقال هذا الحديث، ولا يوجد أى خلاف بين صلاح وحسام حسن".

وتابع: "منتخب مصر قدم شوط أول مش كويس ولكن الأداء تغير فى الشوط الثانى وكنا الأقرب لتحقيق ألفوز لو معانا توفيق فقط فى أكتر من كرة، والفروق كبيرة جدا بين منتخب مصر وغينيا بيسأو".

واكتفى منتخب مصر بقيادة حسام حسن، بالتعادل 1 -1 مع غينيا بيسأو على استاد 24 سبتمبر، فى الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 .

وتقدم ماما بالدو لأصحاب الأرض فى الدقيقة 42 من عمر اللقاء، قبل أن يتعادل محمد صلاح فى الدقيقة 70، بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 10 نقاط فى المركز الأول، بينما قفز منتخب غينيا بيسأو إلى 6 نقاط.

كشف الإعلامى سيف زاهر كواليس ما دار بين حسام حسن مدرب منتخب مصر ومحمد صلاح أثناء الدقائق الأخيرة أمام غينيا بيسأو، أثناء إجرائه التغيير فى المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

وقال سيف زاهر خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "حسام حسن كان هينزل مصطفى فتحى بعد الضربة التى تعرض لها محمد صلاح، فقام حسام حسن بسؤال محمد صلاح إن كانت ركبته سليمة أو مش قادر يكمل فرد محمد صلاح أنه سليم وقادر على الاستمرار لذلك أوقف حسام حسن التغيير وطلب من مصطفى فتحى العودة للدكة".