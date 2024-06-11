الامارات | أبوظبي تستضيف المنتدى العالمي للتنقل ومدن الدرّاجات الهوائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف أبوظبي، مدينة الدرّاجات الهوائية، على مدار يومي 18 و19 ديسمبر، الدورة السادسة من المنتدى العالمي للتنقل ومدن الدرّاجات الهوائية 2024، الذي يقام للمرة الأولى في قارة آسيا، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الدولي للدرّاجات الهوائية، ويُعقد على هامش بطولة العالم للدرّاجات الهوائية في المناطق الحضرية التي تقام منافساتها خلال الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر المقبل.

وقال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني: «تواصل أبوظبي كسب ثقة الاتحادات العالمية والدولية والقارية في استضافة وتنظيم العديد من الفعاليات المتعلقة بركوب الدرّاجات الهوائية، ومنها، أخيراً، طواف الإمارات، والمنتدى العالمي المرتقب في ديسمبر المقبل، الذي سيناقش العديد من القضايا المهمة، بحضور عدد كبير من ممثلي الاتحادات، وصنّاع القرار».

وكانت أبوظبي قد حصلت على لقب «مدينة الدرّاجات الهوائية» في 2021 لتصبح أول مدينة في الشرق الأوسط وآسيا تحصل على هذا الوسام، وإضافة إلى بطولة العالم للدرّاجات الهوائية في المناطق الحضرية لعام 2024 في ديسمبر، تستضيف أبوظبي أيضاً بطولة العالم للدرّاجات الهوائية الإلكترونية 2024، وبطولة العالم للدرّاجات الهوائية على الطرق لعام 2028، وبطولة العالم يو سي آي جران فوندو 2028، وبطولة العالم للدرّاجات الهوائية على المضمار في 2029.