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النصر السعودي يتفق برشلونة لضم مدافعه

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أنهت إدارة نادي النصر السعودي، اتفاقها مع برشلونة الإسباني، من أجل التعاقد مع مدافع الفريق الأول لكرة القدم في البرسا، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

واوضحت تقارير صحفية أن نادي النصر السعودي، توصل إلى اتفاق مع برشلونة من أجل شراء عقد المدافع إينيجو مارتينيز، مقابل 4 مليون يورو.

وكانت هناك تقارير صحفية قد أوضحت أن النصر السعودي اقترب من إتمام التعاقد مع تشيزني حارس مرمى فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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وأشارت التقارير إلى أن نجم النصر السعودي، هو من تواصل مع تشيزني من أجل إقناعه بخطوة الانتقال إلى العالمي.

ولم يعلن النصر السعودي عن صفقاته الصيفية حتى الآن، ويسعى إلى إبرام صفقات قوية من أجل العودة إلى منصات التتويج في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن النصر كان قد أنهى الموسم الماضي محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 82 نقطة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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