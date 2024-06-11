موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي دوري سوبر السلة

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي مباراة هامة اليوم الثلاثاء عندما يلتقي نظيره فريق الاتحاد السكندرى في ثالث مباريات الدور النهائي لبطولة دوري السوبر للمحترفين الذي تقام بنظام Best of 5.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

تنطلق مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الثامنة مساء اليوم، وتقام على صالة استاد القاهرة، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين للاقتراب خطوه نحو اللقب ويستطيع عشاق كرة السلة متابعة مواجهة الأهلي والاتحاد عبر قناة أون تايم سبورتس 2 كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة أيضًا عبر قناة الأهلي.

‏‎حرص اوجستي بوش المدير الفني للفريق خلال المران الذي أقيم أمس على التركيز الشديد على التدريبات التخصصية والرميات الثلاثية والريباوند مع شرح الأخطاء التي ظهرت خلال اللقاءين الماضيين.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في المباراة الثانية بنتيجة 83-79، بينما حقق الاتحاد الفوز في المباراة الأولي بنتيجة 71-69.