الامارات | دبي تستضيف أبطال العالم في البلياردو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف دبي حالياً أبطال العالم والمصنفين الأوائل في لعبة البلياردو الذين يتنافسون في «بطولة دبي المفتوحة نايت شوت» التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وتستمر حتى 15 الجاري بصالة جيسون شو للبلياردو، وتُعدُّ أول حدث تصنيف لجولة التسع كرات العالمية (WNT)، وتجمع نخبة اللاعبين من 10 دول من مختلف قارات العالم.

وتضم البطولة مجموعة من أبطال العالم يتقدمهم فيدور جورست بطل العالم في البلياردو المتوج حديثاً، وشين فان بوينغ حامل لقب بطولة أميركا المفتوحة خمس مرات، وجوشوا فيلر، بطل ديربي سيتي كلاسيك للطاولة 2024، وروبي كابيتو بطل المملكة المتحدة المفتوحة، والسوري المخضرم محترف البلياردو محمد الصوفي. وتوفر البطولة فرصة للاعبين لكسب نقاط لرفع تصنيفهم العالمي والتنافس على جوائز مالية قيّمة.

وفي تصريحات صحافية للمشاركين، أبدى الأميركي فيدور جورست المصنف الأول على العالم، سعادته بالتواجد في دبي، بينما أعرب البريطاني جيسون شاو، عن شغفه بهذه اللعبة، مشيداً بدبي باعتبارها الوجهة المثالية لمسابقات البلياردو، وينضم إليه النجم الفلبيني يوهان تشوا، حامل لقب كأس العالم للبلياردو، الذي يتوق لاستكشاف دبي للمرة الأولى والمنافسة على المراكز الأولى.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «نايت شوت»، حسنات أكرم، في تصريح صحافي، التزام شركتي ماتش رووم ونايت شوت بإقامة هذا الحدث الرياضي الكبير المذهل والأول من نوعه، الذي يهدف إلى رفع مكانة البلياردو وجذب اللاعبين الدوليين إلى الإمارات.

. نخبة من 10 أبطال دوليين يشاركون في الحدث بينهم فيدور جورست وشين فان.