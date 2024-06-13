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مدرب الزمالك السابق لـ "الخليج 365" : رونالد قادر على تحقيق إنجاز جديد في اليورو

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

أكد البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني السابق للزمالك والمنتخب السعودي أن مهاجم النصر السعودي لا يزال يقدم مستوي مميز وقادر علي التتويج بالنسخة الجديدة من كأس الأمم الأوروبية.

وقال فينجادا في تصريحات خاصة "لمصراوي ": رونالدو محترف رائع ولا يزال يظهر بمستوى متميز رغم عدم تتويجه بأي بطولة مع النصر السعودي، فهو يمكنه نقل خبرة رائعة وتحفيز كبير لجميع الفريق، بالطبع ستكون هي النسخة الأخيرة له مع البرتغال لذلك أري أنه سيقاتل من أجل التتويج بها".

وأضاف :"بالطبع يمكنه تقديم أداء أفضل مما قدمه في كأس العالم الأخيرة، فدائماً ما يُظهر دافعًا كبيرًا وتصميمًا رائعًا وهو ما يفعله في الدوري السعودي حالياً، وأعتقد أنه قادر على تخطي جميع التوقعات وتحقيق إنجاز جديد مع البرتغال".

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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