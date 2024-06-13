خطوة جديدة من الزمالك قبل المشاركة في الكونفيدرالية

تأكد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من عدم المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

وأصبح الأبيض، خارج الأندية المتأهلة إلى دوري أبطال أفريقيا، بعد فوز بيراميدز على سموحة اليوم ضمن منافسات الدوري.

ومن المقرر أن يشارك الزمالك في بطولة الكونفيدرالية بصفته حامل اللقب، حيث توج الأبيض بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه.

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وفاز فرسان ميت عقبة، على نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي الكونفيدرالية الأفريقية، بهدف مقابل لاشئ ليتوجوا بالبطولة بعد الخسارة في الذهاب بهدفين مقابل هدف.

واستفاد الزمالك بقاعدة الأهداف خارج الأرض، حيث سجل هدفًا خلال مباراته في بركان بالمغرب أمام نهضة بركان.

وتحرك مسئولو الزمالك، خلال الأيام الأخيرة من أجل تكوين فريق نسائي للمشاركة في بطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ويلزم كاف، الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية سواء دوري الأبطال أو الكونفيدرالية بتكوين فريق نسائي.

ومن المقرر أن يعلن الزمالك عن تكوين الفريق النسائي والكشف عن المشرف على الفريق وكافة التفاصيل خلال الأيام المقبلة.