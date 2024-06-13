حكم مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، غدًا الجمعة على أرضية ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز الثامن من دوري نايل برصيد 34 نقطة.

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حكام مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز