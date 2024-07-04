موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

يتجدد اللقاء بين الأهلي وطلائع الجيش في وقت قصير بعد المباراة التي جمعتهما يوم الأثنين الماضي على استاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الأهلي اليوم فوزاً على الداخلية برباعية مقابل هدف جاءت بتوقيع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي وإمام عاشور في الجولة الـ29 من دوري نايل.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقناة الناقلة:

ويستعد الفريق الكروي بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الأثنين المقبل الموافق 8 يوليو الجاري على استاد القاهرة الدولي وذلك ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أن تذاع عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري نايل.