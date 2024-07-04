ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم.. الأهلي يلاحق بيراميدز على الصدراة

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي من اكتساح نظيره الداخلية، اليوم الخميس، برباعية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

واستضاف استاد القاهرة الدولي، لقاء الاهلي ضد الداخلية في الدوري المصري، وأقيمت المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاهلي إلى54 نقطة محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد الداخلية عند 19 نقطة محتلًا المركز الثامن عشر.



ترتيب الدوري المصري بعد فوز الاهلي

1- بيراميدز: 65 نقطة

2- الأهلي: 51

3- المصري: 48

4- مودرن سبورت: 44

5- إنبي: 42

6- زد: 41

7- سيراميكا كليوباترا: 40

8- سموحة: 39

9- الزمالك: 38

10- الاتحاد: 37

11- طلائع الجيش: 34

12- الإسماعيلي: 31

13- الجونة: 3

14- البنك الأهلي: 30

15- فاركو: 26

16- بلدية المحلة: 23

17- المقاولون العرب: 20

18- الداخلية: 19

ترتيب هدافي الدوري المصري

1- حسام أشرف (بلدية المحلة)، فيستون مايلي (بيراميدز): 12 هدفًا.

2- مابولولو (الاتحاد السكندري): 11.

3- حسام حسن (سموحة)، ياو أنور (البنك الأهلي): 10.

4- أحمد سيد زيزو (الزمالك)، مصطفى زيكو (زد)، صديق أوجولا (سيراميكا كليوباترا)، محمد سالم (المقاولون العرب): 9.

5- إمام عاشور (الأهلي)، أحمد ياسر ريان، أحمد بلحاج (سيراميكا كليوباترا): 8.

6- وسام أبو علي (الأهلي)، أحمد أوفا (إنبي)، عبد الرحمن البانوني (زد إف سي)، فخر الدين بن يوسف وميدو جابر (المصري)، كريم بامبو وأسامة فيصل (البنك الأهلي): 7.