موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق الاهلي من تحقيق الفوز على نظيره الداخلية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز بأربعة أهداف مقابل هدف.

واحتضن استاد القاهرة الدولي، لقاء الاهلي ضد الداخلية في الدوري المصري، وأقيمت المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

افتتح التهديف، وسام أبو علي في الدقيقة35 من صناعة حسين الشحات، ثم عاد اللاعب الفلسطيني من جديد ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 41 عن طريق ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاهلي بهدفين نظيفين.



وفي الشوط الثاني، استطاع إمام عاشور أن يحرز الهدف الثالث في الدقيقة 59 من صناعة حسين الشحات، فيما تمكن محمد سيد أوكا من تسجيل هدف حفظ ماء الوجه لفريق الداخلية في الدقيقة90 من صناعة محمد الظريف

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاهلي إلى54 نقطة محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد الداخلية عند 19 نقطة محتلًا المركز الثامن عشر.

موعد مباراة الاهلي القادمة بعد الفوز على الداخلية

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره طلائع الجيش ضمن مواجهات الجولة الـ30 من عمر الدوري المصري الممتاز.

وكان الاهلي قد واجه طلائع الجيش قبل أيام قليلة في مباراة مؤجلة من الدور الأول، ونجح في الفوز بنتيجة 4-0.

ويقام اللقاء يوم الإثنين القادم 8 يوليو، وذلك في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر ومكة المكرمة.