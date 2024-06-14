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موعد مباراة الأهلي وفاركو اليوم.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

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الشارقة - اميمة ياسر - يواجه الأهلي، نظيره فاركو، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب، في إطار لقاء مؤجل من الجولة الـ11 من دوري نايل.

يدخل فريق الأهلي مباراته أمام فاركو، وهو يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 33 نقطة، من أصل 15 مباراة خاضها، بواقع 10 انتصارات، و3 تعادلات، وخساراتين.

يضم التشكيل المتوقع كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد – رامي ربيعة – محمد عبدالمنعم – كريم فؤاد

خط الوسط: مروان عطية – أحمد نبيل كوكا– إمام عاشور.

في الهجوم: حسين الشحات – محمود كهربا – رضا سليم.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد فاركو في الدوري

أما عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد فاركو في الدوري، فتنقل عبر قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي ضد فاركو في الدوري

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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