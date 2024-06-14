شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. الأهلى يتراجع وفاركو يهاجم.. ومشاركة كهربا بدلا من موديست والان مع تفاصيل الخبر

مرت 75 دقيقة من مباراة الأهلي مع فاركو المُقامة حالياً باستاد برج العرب والمؤجلة من الجولة الـ11 من الدوري الممتاز بتقدم الأهلي بهدفين لهدف.

جاءت أحداث أول 15 دقيقة هادئة إلى حد كبير من جانب الفريقين وحاول الأهلي تسجيل هدف مُبكر لكن لاعبيه لم يكن لديهم القوة الهجومية الكافية للتسجيل.

انحصر اللعب كثيراً وسط الملعب بعدما غابت الخطورة الحقيقة عن مرمى الفريقين وتعرض عمرو جمال لإصابة وتلقى العلاج قبل أن يواصل المشاركة في المباراة ، وطالب موديست باحتساب ركلة جزاء له بعد عرقلته في منطقة جزاء فاركو وبعد اللجوء لتقنية الفار احتسب الحكم محمود ناجي ركلة جزاء للأهلي سجل منها اما عاشور الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 30.

بعد الهدف نشط أداء فاركو وسجل جابر كامل هدف التعادل لفريق فاركو في الدقيقة 37 ، وحاول الاهلي العودة للتسجيل وزيارة شباك فاركو وكان له ما أراد حيث سجل إمام عاشور الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع وعادت الخطورة مرة أخرى لفريق فاركو لكن ينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين لهدف.

الشوط الثاني

بدأ الأهلي الشوط الثاني بتغيير ثنائي، حيث شارك أحمد عبد القادر بدلاً من رضا سليم وأليو ديانج بدلاً من أحمد نبيل كوكا، وأهدر موديست أكثر من فرصة مُحققة للمارد الأحمر.

نال جابر كمال بطاقة صفراء للخشونة مع أمام عاشور في الدقيقة 58، وهدأ أداء الأهلي مرة أخرى ليسمح لفريق فاركو بالسيطرة على وسط الملعب.

شارك محمود عبد المنعم كهربا بدلاً من موديست في الدقيقة 74.

يقود محمود ناجي مباراة الأهلي وفاركو كحكم ساحة، ويعاونه كل من سمير جمال حكم مساعد أول، وجمال راشد مساعد ثاني، ونادر قمر الدولة حكمًا رابعًا.

وتوج الأهلى بدورى أبطال أفريقيا فى آخر ظهور له قبل توقف الدورى بسبب الأجندة الدولية بعد الفوز على الترجى التونسى بهدف دون رد ليتربع على عرش القارة الأفريقية للمرة الثانية عشرة في تاريخه.

وتعد مباراة الأهلى وفاركو مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

يحتل الأهلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز فى 10 مواجهات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مرتين، وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 1 هدفاً، فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً.



إمام عاشور خلال اللقاء



إمام



جانب من المباراة



سجدة إمام عاشور بعد الهدف



عمر كمال عبد الواحد



فرحة لاعبى الأهلى



فريق الأهلى



كهربا وقفشة وإمام



مباراة الأهلى وفاركو