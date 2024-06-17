شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا وتريزيجيه وميسى وبيكهام.. تعرف على النسخة الأصلية لنجوم الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

أثر عظيم يتركه نجوم الكرة داخل الملاعب الخضراء، من خلال المستوى الذى يظهرون به خلال المباريات التى يشاركون بها وتمتد بصماتهم وتنتشر فى ملاعب ودوريات أخرى، حتى إن الجماهير تقارن بين أداء لاعب فريقها المفضل وأداء النجم العالمى المحبب إليها، وتربط بينهما سواء على مستوى الأداء داخل الملعب أو من حيث الشكل الخارجى.

وانتشرت هذه الظاهرة بأن نجد أسماء نجوم عالميين قد انتقلت إلى الدورى المصرى، بمجرد إعجاب الجماهير بمستوى لاعب بعينه، ويشتهر العديد من نجوم الكرة المصرية بأسماء وألقاب غيرهم من لاعبى كرة القدم العالميين، ومن أكثر الأسماء شهرة فى الدورى المصرى شيكابالا، وبيكهام، وميسى، وتريزيجيه، بالإضافة إلى مارسيلو.

نرصد فى السطور التالية الأسماء الحقيقة لهؤلاء اللاعبين والنسخ الأصلية من اللاعبين بالدوريات الأوروبية.

تريزيجيه

محمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا على اسم النجم الفرنسى ديفيد تريزيجيه.



شيكابالا

شيكابالا

شيكابالا قائد الزمالك اسمه الحقيقى محمود عبد الرازق على اسم نجم المنتخب الزامبى "شيكابالا".

نيدفيد

كريم نيدفيد لاعب الأهلى اسمه الحقيقى كريم وليد، أطلق عليه نيدفيد على غرار صانع الألعاب التشيكى بافل نيدفيد.

بيكهام

أحمد بيكهام لاعب سيراميكا أو أحمد رمضان يحمل اسم الأسطورة الإنجليزية ديفيد بيكهام.

دونجا

عماد دونجا لاعب الزمالك اسمه الحقيقى عماد نبيل ومحمود دونجا لاعب الإسماعيلى، واسمه الحقيقى محمود عبد العاطى محمد، بينما الاسم للبرازيلى كارلوس كايتانو دونجا الذى رفع كأس العالم 1994.

ميسى

مصطفى ميسى لاعب زد اسمه الحقيقى مصطفى سعد، وأحمد ميسى لاعب الاتحاد السكندري، واسمه الحقيقى أحمد عادل اللقب تشبّها بالنجم الأرجنتينى ليونيل ميسى.

