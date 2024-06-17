حكم مباراة الاهلي والاتحاد في الدوري الممتاز

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم حكام مباراة الاهلي والاتحاد السكندري، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 26 من دوري نايل.

ويحتل الاهلي المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز السادس بـ 36 نقطة.

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وتنطلق مباراة الاهلي ضد الاتحاد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقت القاهرة ومكة المكرمة.

وتذاع مباراة الاهلي ضد الاتحاد السكندري، عبر قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

حكم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري

حكم ساحة: طارق مجدي.

حكم مساعد أول: أحمد توفيق طلب.

حكم مساعد ثاني: مصطفى حسن.

حكم رابع: وائل فرحان.

حكم فيديو: أحمد الغندور ومعه خالد حسين.