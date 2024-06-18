هدف بالنيران الصديقة وإصابة مبابي".. فرنسا تهزم النمسا في أمم أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ نهى خورشيد:

فاز منتخب فرنسا على نظيره النمسا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على ملعب مركور شبيل أرينا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2024.

وسجل هدف الفوز الوحيد للديوك الفرنسية ماكسيمليان ووبر لاعب النمسا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول من المباراة.

وشهدت المباراة وبالتحديد في الدقيقة 85 إصابة كيليان مبابي مهاجم المنتخب الفرنسي، بعدما ارتقى لكرة عرضية برأسه واصطدم في كيفن دانسو مدافع النمسا ليسقط غارقاً في دمه وتم استبداله بنزول المهاجم أوليفييه جيرو.

وبهذه النتيجة، رفع المنتخب الفرنسي رصيده للنقطة الثالثة متساويًا مع هولندا، فيما منتخب النمسا في المركز الرابع بدون رصيد من النقاط.

وخاض الديوك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مينيان

خط الدفاع: كوندي، أوباميكانو، ساليبا، ثي هيرنانديز

خط الوسط: جريزمان، كانتي، رابيوت

خط الهجوم: ديمبيلي، مبابي، ماركوس تورام

اقرأ أيضًا:

"احتفالات خاصة واشتباكات ودماء بين الجمهور".. لقطات من يورو 2024 حتى الآن (صور)

إذاعة إسبانية توضح.. هل يشارك كريستيانو رونالدو في مونديال 2026؟