شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة الأهلى.. غياب مابولولو وميسى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، قائمة زعيم الثغر لمواجهة الأهلى في المباراة المقرر له غداً الثلاثاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة دورى nile (الدورى المصري الممتاز).

ويغيب عن الاتحاد السكندري كل من مابولولو وعمر الوحش لتراكم الإنذارات، بينما يغيب للإصابة أحمد عادل ميسي ومصطفى إبراهيم، رجب عمران، هاني الطامي.

وضمت قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الأهلي كلا من: المهدي سليمان، عمر صلاح، شريف رضا، هشام صلاح، إسلام أبو سليمة، محمود شبانة، سيف تقا، أحمد غنيم، الحبيب حسن، كريم الديب، خالد الغندور، ناصر ناصر، مورو ساليفو، عمرو صالح، فوزي الحناوي، عبد الغني محمد، مازن أشرف، بنجامين بواتينج، بيكالي اوبامي.

ويحتل الأهلى المركز الخامس فى ترتيب جدول الدوري برصيد 36 نقطة، بينما يحتل الاتحاد السكندرى المركز السادس بذات الرصيد من النقاط.